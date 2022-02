Eine hohe Inflation und Befürchtungen um schnell steigende Zinsen in den USA hielten die Märkte in dieser Woche mal wieder in Atem. Zwar ging es nicht überall in Richtung Süden, doch selbst einige Gewinner-Aktien wurden durch die jüngsten Entwicklungen spürbar zurückgehalten. Es geht die Sorge um, dass der Bullenmarkt in diesem Jahr sein Ende finden könnte.Unter Druck setzt das vor allem Tech-Aktien und damit auch TeamViewer (DE000A2YN900), wo es erst kürzlich zu dezenten Versuchen einer Erholung kam. Nachdem der Titel sich bis auf 16 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...