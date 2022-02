Aktienkurse könnten am Montag tiefer an den Start gehen, in den letzten Handelsstunden erlitt der Dow Jones kräftige Verluste wegen stiegender Ängste vor einem Konflikt in der Ukraine. Der späte Handel, in Deutschland zog mit: Nachdem auf XETRA der Markt noch bei 15.425 Punkten um 17:45 Uhr schloss, ging es im Schatten der Eintrübung im späten US-Handel im DAX "runter". Beispielsweise bei Lange und Schwarz konnte man den DAX am Samstag um 12:32 Uhr bei 15.144 Punkten handeln! Downsidepotential für Montag. Und welche Aktien werden wohl am meisten betroffen sein? Folgt man der Logik der letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...