Die Deutsche Bahn will die bestehende ICE-Flotte so umrüsten, dass dort Bandbreiten wie zu Hause erreicht werden können. Der erste ICE mit durchlässigeren Fenstern für besseren Mobilfunkempfang soll Ende 2022 aufs Gleis kommen. Das mobile Internet in den Zügen der Deutschen Bahn gilt traditionell als schlecht. Wer unterwegs arbeiten oder einen Film streamen will, muss sich auf Unterbrechungen und Ruckler einstellen. Dabei ist die Bahn selbst nur mittelbar dafür verantwortlich. Denn Hauptgrund ist die noch lückenreiche Netzversorgung an der Bahnstrecke. Die Funklöcher sollen auf den ICE-Strecken bis Ende 2024 der ...

