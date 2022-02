Die US-Weltraumbehörde Nasa schickt eine Raumschiffsflotte zur Sonne. Die soll helfen, die Dynamik unseres Sterns zu verstehen und so Informationen zum Schutz von Astronauten, Satelliten und Kommunikationssignalen wie GPS liefern. Mit zwei Forschungsmissionen, dem Multi-slit Solar Explorer (MUSE) und Helioswarm, will die Nasa "unser Verständnis der Dynamik der Sonne, der Verbindung zwischen Sonne und Erde und der sich ständig verändernden Weltraumumgebung verbessern". Vor allem geht es den Forschenden dabei um die Entstehung und den Ablauf von Sonnenstürmen. "Muse und Helioswarm werden neue und tiefere Einblicke in die ...

