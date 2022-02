von Ralf Witzler, Euro am Sonntag In der Vergangenheit hat die Lufthansa immer wieder deutliches Interesse am italienischen Markt bekundet. Jetzt scheint sich die Gelegenheit zu bieten, bei der ITA, Nachfolgerin der insolventen Alitalia, einzusteigen. Denn die Italiener suchen Anschluss an eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...