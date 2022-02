DJ DECALIA lanciert neuen Themenfonds Sustainable SOCIETY

DGAP-Media / 2022-02-14 / 06:00 Der Schweizer Vermögensverwalter DECALIA lanciert den Multithemen-Aktienfonds DECALIA Sustainable SOCIETY. Er investiert in Unternehmen, welche die Gesellschaft von morgen gestalten werden. Der Fonds, der von Alexander Roose und Quirien Lemey gemeinsam verwaltet wird, legt in sieben Themen an, die die Abkürzung «SOCIETY» ergeben (Security, O2 & Ecology, Cloud & Digitalization, Industrial 5.0, Energy Consumption, Tech Med, Young Generation). Aus Sicht von Alexander Roose und Quirien Lemey werden die Sektoren und Unternehmen mit Bezug zu diesen Themen in den kommenden zehn Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum erreichen. Sie sind ausserdem fest davon überzeugt, dass die ESG-Integration den Kern des Anlageprozesses des Fonds bildet und aktiv verfolgt werden sollte. Der Fonds DECALIA Sustainabale SOCIETY wurde am 29. November aufgelegt und hat die Marke von 100 Millionen USD erreicht. Seine Strategie ist auf innovative und disruptive Unternehmen ausgerichtet, welche die Zukunft unserer Gesellschaft gestalten. Er kombiniert in einzigartiger Weise fünf Merkmale: Multithemen, aktive ESG-Integration, Ausrichtung auf Mid-Caps, Barbell-Ansatz und aktives Risikomanagement. Die beiden Portfoliomanager setzen auf den gleichen bewährten Anlageprozess, der ihre nachhaltigen thematischen Anlagen in den letzten zehn Jahren so erfolgreich gemacht hat. Alexander Roose kam im September letzten Jahres als Head of Equities zu DECALIA, während Quirien Lemey als Senior Portfolio Manager das Aktienanlageteam verstärkte. Alexander Roose verfügt über eine 20-jährige Erfahrung in der Führung von Anlageteams und der Fondsverwaltung. Zuvor war er CIO Fundamental Equity & Head of Sustainable Equities bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM), wo das verwaltete Vermögen während seiner Amtszeit von 3 Mrd. EUR auf 10 Mrd. EUR stieg. Quirien Lemey verfügt über 13 Jahre Erfahrung als Analyst und Fondsmanager, wobei er die letzten 11 Jahre bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM) tätig war. 2021 wurde Quirien von Citywire Selector als siebtbester Fondsmanager in Europa eingestuft. «Alexander Roose und Quirien Lemey sind sehr talentierte Fondsmanager, und wir freuen uns sehr, dass sie sich DECALIA angeschlossen haben. Die Verwaltung von Themenfonds war ein entscheidender Erfolgsfaktor in der Entwicklung unseres Unternehmens. Heute betrachten wir nachhaltige Multithemen-Anlagen als natürliche Weiterentwicklung unseres bestehenden Fondsangebots», erklärte Xavier Guillon, Partner und Head of DECALIA Funds. «Wir sind sehr begeistert über unser neues Projekt und freuen uns darauf, wieder mit unseren früheren Anlegern in ganz Europa zusammenzuarbeiten», fügten Alexander Roose, Head of Equities, und Quirien Lemey, Senior Portfolio Manager, hinzu. Über die DECALIA-Gruppe: DECALIA SA wurde 2014 in Genf gegründet und ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft für private und institutionelle Kunden. Mit mehr als 50 Mitarbeitenden und einem verwalteten Vermögen von CHF 4,9 Milliarden ist DECALIA rapide gewachsen. Dies ist vor allem der Erfahrung im aktiven Management zu verdanken, die die Gründer in den letzten 30 Jahren gesammelt haben. Die von DECALIA entwickelten Strategien, die grössten Teils in den Formaten UCITS und RAIF erhältlich sind, fokussieren vier Anlagethemen, die auf lange Sicht vielversprechend sind: Die Disintermediation auf dem Bankensektor, die Suche nach Rendite, langfristige Trends sowie Marktineffizienzen. Als auf praktische Lösungen ausgerichtetes Unternehmen beschäftigt sich DECALIA ausschliesslich mit der Generierung höherer risikobereinigter Performance für seine Kunden und bietet gleichzeitig höchstes Serviceniveau. Engagement, Innovation und Teamgeist sind die grundlegenden Werte, welche die DNA bilden und der Tätigkeit zugrunde liegen. Die Anlagephilosophie von DECALIA basiert auf folgenden Grundsätzen: stringentes Risikomanagement, Kapitalerhaltung, aktives Management und Auswahl der begabtesten Talente. DECALIA wird von der FINMA reguliert und verfügt über eine Bewilligung der FINMA für Verwalter von Kollektivvermögen. Ausser dem Firmensitz in Genf hat DECALIA über DECALIA Asset Management SIM SpA auch Niederlassungen in Zürich und Mailand. Für weitere Informationen: Markus Baumgartner - B-Public - +41 79 707 89 21 - mba@b-public.ch Ende der Pressemitteilung

