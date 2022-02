DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

AUTO1 Group SE: Autohero ist Europas am stärksten wachsende Marke im Jahr 2021



14.02.2022 / 07:30

AUTO1 Group SE: Autohero ist Europas am stärksten wachsende Marke im Jahr 2021 - Autohero ist die am schnellsten wachsende Digitalmarke Deutschlands 2021 - Auch auf europäischer Ebene führt Autohero das Markenwachstum an

Berlin, den 14. Februar 2022 - AUTO1 Group, Europas führende digitale Automobilplattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen, gibt heute bekannt, dass die Konzernmarke Autohero im Jahr 2021 Deutschlands am schnellsten wachsende Digitalmarke war. Dies ergibt sich aus den jüngsten Ergebnissen des DCMN Digital Brand Trackers, der regelmäßig Deutschlands bekannteste Online-Marken untersucht. Insgesamt konnte Autohero ein Plus von 28 Prozentpunkten innerhalb von zwölf Monaten bei der Markenbekanntheit unter deutschen Verbrauchern verbuchen. Möglich wurde das rasche Wachstum unter anderem durch effektive Marketing-Kampagnen sowie durch Top-Engagements im deutschen Spitzensport. Auch in Europa baute Autohero seine Markenbekanntheit weiter aus und verzeichnete herausragende Wachstumsraten, wie der YouGov BrandIndex zeigt, der kontinuierlich die öffentliche Wahrnehmung von Hunderten von Branchen und Tausenden von Marken in aller Welt untersucht. Auch in allen anderen europäischen Zielmärkten (Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Belgien, Niederlande, Schweden und Österreich) war Autohero die am stärksten wachsende Marke 2021*. Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group, resümiert: "Wir freuen uns, dass unsere Marke wie auch unser Produktangebot hervorragend am Markt angenommen werden. Wir sind optimal aufgestellt, unsere marktdominierende Position im Online-Gebrauchtwagenverkauf weiter auszubauen." Sören Lange, SVP Product & Marketing von Autohero, ergänzt: "Unser exzellentes Branding und ein durchdachtes Performance Marketing bilden die Grundlage für die sehr erfolgreiche Vermarktung. Mit dem hundertprozentigen Online-Ansatz von Autohero wird der Gebrauchtwagenkauf transparenter und komfortabler als je zuvor." *gemessen am jeweils zugrundeliegenden Branchensektor des YouGov BrandIndex Über den Digital Brand Tracker:

Der Digital Brand Tracker von DCMN befragt jeden Monat 2.000 deutsche Verbraucher, um fast 350 digitale Marken in Bezug auf Metriken wie Markenbekanntheit, Markenperzeption und Markenwiedererkennung in 20 Branchen zu bewerten. Maßgeschneidert für digitale Marken und Startups bietet der Digital Brand Tracker wichtige Erkenntnisse für aufstrebende Unternehmen und hilft ihnen, sich mit ihren großen und kleinen Wettbewerbern zu messen.





Über Autohero Autohero, der schnellst wachsende Onlineverkäufer von Gebrauchtwagen in Europa, ist eine Marke der AUTO1 Group und ermöglicht seinen Kunden einen bequemen, sicheren und individuellen Gebrauchtwagenkauf. Das Unternehmen bietet alle seine Fahrzeuge mit dem herausragenden Autohero-Qualitätsstandard zum Kauf an. Käufer profitieren darüber hinaus von einer kostenlosen Lieferung des Fahrzeuges direkt bis vor die Haustür oder wahlweise an einen Abholstandort in ihrer Nähe. Neben einer 21 Tage Geld-zurück-Garantie, verfügen alle Fahrzeuge über ein Jahr Garantie.



Über AUTO1 Group



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1.com betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen anzubieten. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. Euro. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com Investor Relations Kontakt

Alexander Enge

Senior Manager Investor Relations

Telefon: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland

