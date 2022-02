News von Trading-Treff.de Wochenstart im DAX: Tiefs vom Freitagabend bisher gehalten, verhaltender Optimismus am Markt. Die 15.100 stehen nun im Fokus. Rasanter Freitagsverlauf In der Vorwoche hatten wir mit vier Plustagen eine kleine Gewinnserie hingelegt, die im DAX zunächst bis an die größere Trendlinie und damit die Begrenzung des Dreiecks führte: 20220211 DAX Xetra mittelfristig Der Freitag sorgte allerdings für negative "vibrations" - denn ...

