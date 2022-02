Aktien: Moderna-Chef verkauft eigene Aktien

Anzeige / Werbung Die Corona-Impfstoffhersteller bleiben unter Druck. Moderna-Chef Bancel hat in diesem Jahr Aktien im Wert von 20 Millionen Aktien verkauft, was aber noch ein kleiner Anteil ist. Pfizer sagte in seiner Gewinnmitteilung vergangene Woche, dass es im Jahr 2022 mit einem Umsatz zwischen 98 und 102 Milliarden US-Dollar rechnet, angetrieben von 32 Milliarden US-Dollar Umsatz mit seinem Impfstoff Covid und 22 Milliarden US-Dollar Umsatz mit seiner antiviralen Pille Paxlovid. Die Umsatzprognose von Pfizer für das Virostatikum entsprach der Konsensschätzung, aber die Prognose für den Impfstoff Covid-19 wurde um 2,8 Milliarden Dollar verfehlt. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Der Impfstoff von Pfizer hat sich zu einer der weltweit am meisten verwendeten Impfungen entwickelt. Einige Analysten haben jedoch Bedenken hinsichtlich des Wachstums des Arzneimittelherstellers geäußert, sobald die Pandemie abklingt und die Umsätze im Zusammenhang mit Covid zu sinken beginnen und mehrere hochkarätige Medikamente ihren Patentschutz verlieren. Moderna will mit Astrazeneca ein Mittel auf Basis von mRNA-Stoffen gegen Herzfehler auf den Markt bringen. Doch richtig weitergekommen ist man bisher nicht, seit der Ankündigung im vergangenen Jahr. Der Twitter-Account von Bancel bleibt geschlossen. Moderna-Aktie stabilisiert sich leicht

Das Geschäft, aber auch die Aktien der Corona-Impfstoffhersteller geraten ins Stocken. Moderna befidet sich seit August in einem Abwärtstrend und hat auch in Dezember schon die 200-Tagelinie (rot) unterschritten. Aktuell stabilisiert sich der Titel und auch der MACD (Momentum) legt wieder leicht zu. Der nächste Widerstand liegt bei rund 177 Dollar, die nächste Unterstützung bei 137 Dollar. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )