Nicht erst seit den zuletzt heftigen Einbrüchen von Paypal oder Netflix ist klar: Überraschungen kommen an der Börse kurzfristig immer wieder vor - das wissen eingefleischte Börsianer. Mit einem tiefgreifenden Marktwissen wird so manche Entwicklung für den Kenner aber vorhersehbarer, als sie auf den ersten Blick scheint. Für Aktionäre lautet daher die oberste Priorität: lesen, lesen, lesen. Denn: Wissen ist Macht. Und gerade in der aktuellen Marktlage heißt es, langfristig zu denken und dranzubleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...