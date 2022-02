Das Marktumfeld bleibt für Ölproduzenten wie etwa Shell nach wie vor sehr gut. Denn der Höhenflug der Ölpreise hält an. Am Montagmorgen markierten die beiden wichtigsten Erdölsorgen abermals mehrjährige Höchststände. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete bis zu 96,07 US-Dollar. Bei WTI waren es zwischenzeitlich 94,92 Dollar.Das sind jeweils die höchsten Preise seit Herbst 2014. Zuletzt kostete ein Barrel Brent 95,33 Dollar und damit 89 Cent mehr als am Freitag. Ein Fass WTI notierte bei 94,24 ...

