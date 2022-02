Aktien lernt man neben den Bilanzen und den "Produkten'" am besten durch die "Menschen" dahinter kennnen. Oder indem man die fragt, die regelmässig "mit diesen Menschen" reden. Oder man findet gefallen an diesen Werten wegen der "Menschen dahinter". Lesen, Bewerten und Nachdenken. In den letzten 7 Tagen haben wir genau dieses getan: Zuletzt am Sonntag gab Remco Westermann einen Blick in die weiteren Planungen der Media and Games Invest PLC (ISIN: MT0000580101), Lukas Spang beantwortete am Samstag Fragen unserer Leser zu seinen Favoriten 2022: SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338), SNP Schneider-Neureither ...

