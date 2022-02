Sartorius Short: 52 Prozent-Chance! von Harald Zwick - 14.02.2022, 08:30 Uhr Sartorius gilt als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Deutschlands. Obwohl der Titel von der Corona-Pandemie profitiert, ist das Wachstum im vierten Quartal 2021 auf ein Durchschnittsmaß von vor der Pandemie zurückgegangen. Die Rekordjagd hat also ihr Ende gefunden und die KGVs sind immer noch in lichten Höhen. Der Wechsel des Marktsentiments weg von Unternehmen mit hohen KGVs sollte die nächsten Tage auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...