Der Saatgutkonzern KWS SAAT wird optimistischer für sein Wachstum im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 (Ende Juni).Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung nach den ersten sechs Monaten hebt das Management die Umsatzprognose an: Statt 5 bis 7 % werden nun 9 bis 11 % Wachstum prognostiziert.Vor Zinsen und Steuern sollen davon weiterhin 10 % hängen bleiben (Ebit-Marge), sowie bereinigt um nicht-zahlungswirksame Effekte aus Kaufpreisallokationen im Rahmen von Zukäufen zwischen 11 und 12 %. Auch die Spanne von 18 bis 20 % bei der Quote für Forschung und Entwicklung bleibt unverändert.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

KWS SAAT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de