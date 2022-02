Was noch vor wenigen Wochen undenkbar erschien, wird zur Realität - die Zinswende in Europa. Die zehnjährige deutsche Benchmark-Rendite ist kräftig gestiegen und hat damit Fakten geschaffen, die man nicht übersehen kann. Negativzinsen scheinen zum Auslaufmodell zu werden. Daran wird auch die EZB, trotz ihrer "taubenhaften" Grundhaltung, auf Dauer nicht vorbeikommen. Sogar im Laufzeitenbereich von fünf Jahren schafften die Zinsen den Sprung ins Plus - nach mehreren Jahren mit Negativrenditen. Auch die Spreads zu den südeuropäischen Euro-Ländern vergrößerten sich zuletzt fühlbar. Themen für Kursfantasie Natürlich ging diese Entwicklung auch an den Aktienmärkten nicht spurlos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...