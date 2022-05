Nel Plug Power SFC Energy Everfuel Bloom Energy Ballard Power ThyssenKrupp - Wasserstoff, aktuell auch unter "Friedensenergien" gefasst, trifft gerade auf einen gesellschaftlichen Konsens, wie noch nie zuvor. Und seit 3 bis 5 Jahre früher die Kostenparität von grünem mit grauen Wasserstoff erreicht werden konnte, entfällt eigentlich eines der Hauptargumente gegen den Ersatz von "grauem" durch "grünen" Wasserstoff. Also müssten jetzt eigentlich, so sollte man meinen die Grossaufträge für Elektrolyseure nur so sprudeln. Bisher bleibt es an dieser front jedoch ruhig. Nachvollziehbar im gewissen Sinne ...

