Auf die Aussage des FPÖ-Politikers Norbert Hofer vom Juni 2020 wurde mit einem Buch geantwortet. Der österreichische Religionslehrer und Imam Amir Mohamed Al-Amin schrieb nun sein zweites Buch mit dem Titel "Ist der Koran gefährlicher als Corona?" als Antwort an den umstrittenen Politiker. Des Weiteren wurde die Kritik der Lehrerin Susanne Wiesiniger in ihrem Buch über den Kulturkampf in den österreichischen Schulen behandelt und entkräftet. Dieses Buch beinhaltet verschiedenste Anhaltspunkte über aktuell diskutierte Themen wie Scharia, Meinungsfreiheit, Frauenrechte & Terror. Der Autor berichtet dazu über Themen, die er als "im Westen verschwiegene Angelegenheiten" beschrieb. Allgemein bietet diese Lektüre, welche in Deutschland, Österreich & der Schweiz veröffentlicht wird, einen allgemeinen Überblick über den Islam in Europa und der Debatten hierüber.



