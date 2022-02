Unterföhring (ots) -Sie machten es wie Tom Brady: Die Los Angeles Rams holten als zweites Team ein Jahr nach den Tampa Bay Buccaneers den Super Bowl im eigenen Stadion. Nach 22 Jahren ist es der zweite Titel für die Rams, die mit 23:20 gegen die Cincinnati Bengals gewannen.Der 56. Super Bowl macht ProSieben mit 14,3 Prozent (MA 14-49 J) zum Marktführer am Sonntag: Im Schnitt erzielte die Liveübertragung des ersten Teils des Spiels (bis 3:00 Uhr) hervorragende 56,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Rekord! 2021 waren es 54,6 Prozent bis 3:00 Uhr."ran Football" erzielte ab 22:55 Uhr fantastische 30,4 Prozent Marktanteil (14-49J.) Schon auf ProSieben MAXX begeisterte der "Countdown zum Super Bowl" bereits ab 21:12 Uhr mit starken 6,5 Prozent Marktanteil (14-49J.)Hinweis: Die kompletten Daten mit dem gesamten dritten und vierten Quarter stehen am Dienstagvormittag zur Verfügung.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | seven.one Entertainment Group | Business Intelligence erstellt: 14.02.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunication & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: Christiane.Maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derseven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5145588