Im vergangenen Jahr war die Teamviewer-Aktie einer der Top-Verlierer auf dem heimischen Kurszettel. Seit Jahresbeginn hat der Wind gedreht. Die Hoffnung auf eine operative Trendwende hat den Kurs angetrieben. Für 2022 stand in der Spitze ein Plus von 38 Prozent zu Buche. Im Hoch ging es hoch bis auf 16,47 Euro. Doch nun gibt es erst einmal eine Verschnaufpause.Zum Wochenschluss bremste eine Verkaufsempfehlung der Bank of America (BofA) die Aktie aus. Die Experten haben ihre Einschätzung von "Neutral" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...