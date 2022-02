Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Pressekonferenz zum Februar-Zinsentscheid der EZB hat Präsidentin Lagarde kommunikativ die Zinswende eingeläutet, so die Analysten der DekaBank.Neben dem sehr kräftigen Zinsanstieg bei Bunds und Swaps habe dies auch starke Auswirkungen auf die Spreads an den Kreditmärkten mit sich gebracht. Denn nun sei auch mit einer relativ schnellen Einstellung der APP-Käufe zu rechnen, die bisher für Unternehmensanleihen eine wichtige Unterstützung gewesen seien. Im vergangenen Jahr habe die EZB etwa 60 Mrd. EUR an Corporates aus dem Investmentgrade-Bereich netto aus dem Markt genommen, was etwa 20% aller entsprechenden Neuemissionen ausgemacht habe. Spätestens ab dem Herbst dürften diese Käufe wegfallen. Es würden dann noch die Ersatzkäufe für fällige Wertpapiere in Höhe von ca. 15 Mrd. EUR in 2022 bleiben. (Ausgabe Februar 2022) (14.02.2022/alc/a/a) ...

