Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche war geprägt von der Zinserhöhungsspekulation, die nach den Inflationszahlen in den USA nochmals kräftig zugenommen hat, so die Analysten der Helaba.Währenddessen hätten die Erwartungen bezüglich der EZB auf erhöhtem Niveau stagniert. Die Markterwartungen dürften in der neuen Woche anhand der konjunkturellen Indikatoren überprüft werden. Stimmungsindikatoren würden dabei dominieren, aber auch US-Produktion und -Einzelhandelsumsätze stünden an. Zudem werde das FOMC-Sitzungsprotokoll veröffentlicht. Zunächst scheinen aber die geopolitischen Risiken im Vordergrund zu stehen und für deutliche Bewegungen zu sorgen, so die Analysten der Helaba. Die Safe-Haven-Nachfrage könnte zunehmen. ...

