14.02.2022 / 10:31

Splendid Film: Neuer Vertrag mit Prime Video (Köln/Seattle/London/Bangalore, 14.2.2022) - Splendid Film, Tochtergesellschaft der Splendid Medien AG, Köln, hat mit Prime Video einen weltweiten, non-exklusiven Vertrag über die Auswertung von Transactional Video on Demand (TVoD, EST)-Rechten aus dem Portfolio der Splendid Film bei Prime Video, dem Video-Streaming-Service von Amazon geschlossen. Der neue Vertrag hat den Schwerpunkt der Auswertung in den Niederlanden. Damit ergänzt er die bestehenden Vereinbarungen für die Auswertung im deutschsprachigen Europa. Gegenstand des neuen Vertrags ist eine umfangreiche Titelauswahl aus den Genres Animation und Family Entertainment, Action, Komödie, Thriller und Horror aus dem Portfolio der Splendid Film. Zu den lizenzierten Titeln gehören neben den Oscar-prämierten Kinoerfolgen "Hacksaw Ridge" und "Moonlight" auch die Koproduktionen "Elvy's Wereld" und "De Grote Slijmfilm" sowie die ersten beiden Teile der niederländischen MISFIT-Reihe. Splendid Film und Prime Video kooperieren bereits seit mehreren Jahren im Bereich der digitalen Rechteauswertung. Über Splendid

Die Splendid Medien AG ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD, produziert TV-Programme und Filme und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG

Kontakt:

Splendid Medien AG

Investor Relations

Karin Opgenoorth

Lichtstr. 25

50825 Köln

Tel.: 0221-95 42 32 99

karin.opgenoorth@splendid-medien.com

