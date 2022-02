Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax testet Unterstützung bei 15.000 Punkten ++ Gute Aussichten für Daimler Truck ++ Mercedes Benz lässt die Muskeln spielen.

> MÄRKTE & KURSE | Die jüngsten Meldungen, dass Russland nach Einschätzung der US-Geheimdienste noch in dieser Woche die Ukraine angereigen könnte, haben die US-Börsen zum Wochenschluss massiv belastet. Dazu verschärfte die US-Rekordinflation von 7,5 % die negative Stimmung weiter. Der Dow Jones schloss nach einem guten Start mit einem Minus von 1,43 % bei 34.738 Punkte. Der S&P 500 gab am Freitag um 1,90 % auf 4.418 Punkte nach. Der Technologie-Index Nasdaq 100 verlor sogar 3,07 % auf 14.253 Punkte. Am Sonntag warnte der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, im TV-Sender CNN, dass Russland jederzeit in die Ukraine einmarschieren könne. Der Dax kann sich heute Morgen dem durch die Ukrainekrise ausgelösten Abwärtssog nicht entziehen. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem deutlichen Minus von 2,32 % bei 15.065 Punkte. Im weiteren Verlauf des frühen Handels gab der Dax weiter nach und testet damit die wichtige Unterstützung bei 15.000 Punkten.

Trotz der allgemeinen Krisenstimmung sind die Aussichten für Daimler Truck gut.

Den vollständigen Artikel lesen ...