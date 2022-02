Mercedes Benz: Schwäche zum Einstieg in (Turbo)-Calls nutzen

Nachdem die Mercedes Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) am 18.11.21 oberhalb von 76 Euro ein 12-Monatshoch erreichen konnte, trat sie danach in eine volatile Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 67,30 Euro bis 76 Euro ein. Nach den am 11.2.22 vorgelegten vorläufigen, über den Expertenerwartungen liegenden Zahlen für das Vorjahr, legte die Aktie am 11.2.22 auf Schlusskursbasis um 6,72 Prozent auf 74,44 Euro zu. Im frühen Handel des 4.2.22 konnte sich auch die Mercedes Benz-Aktie nicht der durch die befürchtete Invasion verursachte Börsenschwäche entziehen und startete mit einem Minus von mehr als drei Prozent in den Handelstag.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass der aktuelle Kurseinbruch nur von kurzer Dauer sein werde und sich der Meinung jener Experten anschließen möchten, die die Aktie mit Kurszielen von bis zu 102 Euro (Goldman Sachs) empfehlen, könnten versuchen, das nunmehr wieder ermäßigte Kursniveau für eine Investition in Long-Hebelprodukte zu nutzen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 72 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Mercedes Benz-Aktie mit Basispreis 72 Euro, Bewertungstag 14.4.22, BV 0,1, ISIN: DE000SH2F1W6, wurde beim Mercedes Benz-Aktienkurs von 72,55 Euro mit 0,45 - 0,46 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen der Anstieg auf 76 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,61 Euro (+33 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 69 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Mercedes Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 69 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH8URM6, wurde beim Mercedes Benz-Kurs von 72,55 Euro mit 0,42 - 0,43 Euro taxiert.

Wenn die Mercedes Benz-Aktie in nächster Zeit auf 76 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,70 Euro (+63 Prozent) erhöhen - sofern die Mercedes Benz-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 67,50 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Mercedes Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD1VVQ6, wurde beim Mercedes Benz-Kurs von 72,55 Euro mit 0,58 - 0,59 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Mercedes Benz-Aktie auf 76 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,85 Euro (+44 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes Benz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Mercedes Benz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de