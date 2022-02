Ein mögliches Kriegsszenario zwischen Russland und der Ukraine hat die Aktien im Wiener Leitindex ATX (alle sind rot, das heißt im Minus) heute Früh am falschen Fuß erwischt: Die Aktie der Raiffeisen Bank International AG (RBI) verliert bis zu zehn Prozent! Die Bankengruppe hat in Russland vier Millionen Kunden und ein Kreditvolumen von elf Milliarden Euro, in der Ukraine sind es drei Millionen Kunden ...

