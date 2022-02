Der Brennstoffzellen-Experte SFC Energy (WKN: 756857) präsentiert am heutigen Montag Rekordzahlen und einen optimistischen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Anleger lassen die Aktie jedoch am Vormittag um -7.43% auf 20,55 € einsacken. Wird das Unternehmen den Schwung ins neue Jahr mitnehmen können? SFC Energy ist ein Anbieter von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen. Das 2000 in Brunnthal bei München gegründete Unternehmen mit ...

