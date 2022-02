Bonn (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt zogen die laufenden Renditen weiter an, so die Analysten von Postbank Research.Ursächlich für die starken Kursbewegungen seien zum einen die US-Arbeitsmarktdaten letzten Freitag sowie die US-Inflationsdaten gewesen. Zehnjährige US-Staatsanleihen hätten zeitweise die 2-Prozent-Marke überschritten. Die Konjunkturdaten würden zum einen den Handlungsbedarf der US-Notenbank bestätigen. Zum anderen könnte der erste Zinsschritt in den Augen mancher Analysten nun sogar mit 50 Basispunkten größer ausfallen, als zuvor erwartet. Auch die erwartete Anzahl der Zinsschritte sei bei manchem Analysten auf sieben Anhebungen für 2022 gestiegen. (Ausgabe vom 11.02.2022) (14.02.2022/alc/a/a) ...

