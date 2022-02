Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das unterschiedliche Vorgehen der Notenbanken gegen die hohe Inflation dominierte das Geschehen an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.In den USA seien die Zinssorgen nach Veröffentlichung der Verbraucherpreise größer geworden. Inzwischen würden mehr als sechs Schritte à 25 BP bis zum Ende dieses Jahres eingepreist. Bis März kommenden Jahres seien es sieben Erhöhungen. Zwischenzeitlich seien sogar Spekulationen aufgekommen, die FED könne außerhalb der FOMC-Termine einen "emergency rate hike" vornehmen. Entsprechend seien die Renditen in den USA gestiegen und die Kurve sei flacher geworden. ...

