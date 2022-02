Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für die Rentenmärkte war es eine weniger erfreuliche Woche, so die Experten von Union Investment.Die ohnehin von steigenden Zinsen geplagten Anleihekurse hätten aufgrund der US-Inflationsdaten ein weiteres Mal abgegeben. Zur Wochenmitte habe die Agentur Bloomberg geschrieben. Die Bundrendite sei den elften Tag in Folge geklettert, einen so langen Verkaufstrend habe es seit 1989 nicht gegeben. Danach sei zwar ein kleiner Rücksetzer erfolgt, aber der ansteigende Renditetrend habe bis Freitag angehalten. Die zehnjährige Bundrendite habe sich am Donnerstag bis auf rund (plus) 0,3 Prozent erhöht. Die deutsche Zinskurve habe in der Berichtswoche über die langen Laufzeiten, die nun vom Renditeanstieg erfasst worden seien, etwas steiler tendiert. 30-jährige Bundespapiere würden derzeit mit 0,45 Prozent rentieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...