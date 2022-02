Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs begibt zwei neue Euro-Anleihen, die ab sofort in Stuttgart handelbar sind, so die Börse Stuttgart.Bei der ersten Anleihe (ISIN XS2441551970/ WKN A3K11V) handele es sich um eine variabel verzinsliche Anleihe mit einer Fälligkeit zum 07.02.2025. Deren Emissionsvolumen betrage eine Milliarde Euro. Im Zeitraum bis zum 07.02.2024 setze sich der Zinssatz aus dem 3-Monats-Euribor plus einem Aufschlag von 1% zusammen. Danach, im Zeitraum bis zum 07.02.2025, belaufe sich der Zinssatz auf den 3-Monats-Euribor plus einem Aufschlag von 0,55%. Hier würden die Zinsen zum 7. Februar, 7. Mai, 7. August und 7. November eines Jahres ausbezahlt. ...

