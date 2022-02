Prime Time der Superlative für Bitcoin und Co: Neben den Stars von LA Rams und Cincinnati Bengals hatten beim diesjährigen Super Bowl in der Nacht auf Montag auch Kryptowährungen einen großen Auftritt. Mehr als 100 Millionen Zuschauer alleine im US-Fernsehen sahen gleich vier Werbespots mit Krypto-Bezug.Angesichts der prominenten Platzierung von Unternehmen aus der Krypto-Branche sprachen Wall Street Journal oder New York Times im Vorfeld des diesjährigen NFL-Finales bereits vom "Crypto Bowl" - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...