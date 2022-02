Nach Differenzen über den Umgang mit Vorgaben für mehr Frauen in Vorständen muss der Chef des Kölner Motorenbauers Deutz -11,21% seinen Posten räumen. Am Aktienmarkt kam dies nicht gut an. Die Deutz-Papiere brach als schwächster Wert im Kleinwerteindex SDAX -3,92% zeitweise zweistellig ein.Der Vorstandsvorsitzende Frank Hiller ist vom Aufsichtsrat einstimmig aus dem Vorstand abberufen worden, teilte ...

