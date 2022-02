DJ advides AG: avides AG baut Technik-Sparte aus

DGAP-Media / 2022-02-14 / 11:25 Die avides AG ist Teil des am 14. Oktober 2021 gestarteten Netzwerkes Hybridspeichertechnologien XS zur Entwicklung und Markteinführung von Technologien zur bedarfsgerechten Wandlung und Speicherung regenerativer Energie. Neben der Brandenburgischen Technischen Universität sind Unternehmen aus der Energiebranche am Netzwerk beteiligt. Die avides AG hat jetzt das Management der Investitionen und Markteinführung übernommen und beteiligt sich an den entstehenden Startup-Unternehmen. Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: advides AG Schlagwort(e): Forschung/Technologie

