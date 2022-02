Hamburg (ots) -Von Felix Steinmann, Managing Director bei RISK IDENTAuch wenn der Valentinstag traditionell die Gemüter spaltet, ist für den Handel dennoch eines sicher - und zwar Umsatz. Denn das erste große Shopping-Ereignis im neuen Jahr generiert von Jahr zu Jahr mehr Gewinne für Unternehmen und hat sich im Einzelhandel als wichtige Gelegenheit etabliert. In den vergangenen Jahren ist der Anteil der Online-Shopper stetig gestiegen. Die Auswirkungen der Pandemie haben diese Entwicklung weiter beschleunigt. Nun verspricht auch der diesjährige Valentinstag einen erneuten Schub für den E-Commerce.Doch wo viel Online-Umsatz generiert wird, werden auch bei Cyberkriminellen Begehrlichkeiten geweckt. Dementsprechend steigt auch seit Jahren das Aufkommen an Cyberattacken und Online-Betrug. Auf vielfältige Weise werden - besonders an umsatzstarken Tagen - nicht nur die Online-Shopper selbst, sondern auch die Unternehmen ins Visier genommen. Unzureichend gesicherte Online-Shops und Bezahlmöglichkeiten bieten Cyberkriminellen das perfekte Einfallstor - denn Gelegenheit macht bekanntlich Diebe.Damit das Online-Shopping Erlebnis für alle Beteiligten gut endet, müssen sich Unternehmen mit einem Anti-Fraud Management ausreichend absichern. Um durch Online-Betrug Daten abzuschöpfen oder Geld und Waren zu stehlen setzen Kriminelle immer ausgereiftere Methoden ein. Die Betrugsmuster sind vielseitig und reichen vom simplen Friendly Fraud (Rückbuchungsbetrug) über gefälschte Identitäten bis hin zu Übernahme des Kundenkontos (Account Takeover). Hier braucht es eine zielgerichtete und skalierbare Betrugsprävention. Wichtig dabei ist, dass Ergebnisse in Echtzeit ausgewertet werden und durch automatisiertes Machine-Learning Verbindungen zwischen einzelnen Transaktionsdaten hergestellt werden. So ist es möglich Betrugsmuster frühzeitig zu erkennen und die Prozesse und Gewinne eines Unternehmens ausreichend zu schützen.Pressekontakt:Mehr Informationen unter: https://riskident.comitOriginal-Content von: RISK IDENT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160255/5145856