Die Verbraucherpreise in den USA sind im Januar um 7,5 % gestiegen. Seit 40 Jahren war die Inflation nicht mehr so hoch. Auch in der Eurozone befindet sich die Inflation mit 5,1 % auf einem anhaltend hohen Niveau (Stand: 13.02.22, gilt für alle Angaben). Die Auswirkungen merken wir Konsumenten jeden Tag an der Tankstelle oder im Supermarkt. Aber auch Unternehmen sehen sich steigenden Kosten ausgesetzt. Zum Beispiel für Rohmaterialien, Transportleistungen, Strom und Löhne. Um dies ausgleichen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...