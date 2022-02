Die letzte Handelswoche bot dem geneigten Beobachter im Goldsektor ein fulminantes Finale. Der Goldpreis selbst legte am vergangenen Freitag (11.02.) kräftig zu und entledigte sich damit so ganz nebenbei auch einiger charttechnischer Fesseln. Auch zum Auftakt der aktuellen Handelswoche ist das Edelmetall zunächst nicht bereit, von seinen Aufwärtsambitionen abzulassen und übt weiterhin Druck aus. Maßgeblichen Anteil an der aktuellen Situation hat ...

