Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Chile ist die Inflationsrate im Januar nochmals deutlich gestiegen, und zwar höher als erwartet auf 7,7%, berichten die Analysten der DekaBank.Im Dezember habe sie mit 7,2% bereits deutlich oberhalb des Toleranzbereich der Chilenischen Zentralbank (2% bis 4%) gelegen. Auch die Kerninflation befinde sich aktuell mit 5,7% klar oberhalb des Inflationsziels. So hoch sei die Inflationsrate zuletzt während der globalen Finanzkrise gewesen. Die Chilenische Zentralbank habe sich in den vergangenen Jahren eine gute Reputation erarbeitet und möchte diese bewahren. Die aktuelle Herausforderung sei allerdings auch für sie schwierig. Das Parlament habe in den vergangenen Jahren zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie die Abhebung von Geldern aus den privaten Pensionskontos ermöglicht. Zunächst sei diese Politik erfolgreich gewesen, denn sie habe eine schlimmere Rezession verhindert. Allerdings sei die Wiederholung dieser Politik zunehmend problematisch gewesen, denn sie habe auf eine Wirtschaft mit Überhitzungserscheinungen getroffen. ...

