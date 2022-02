Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Dezember stiegen die Ausfuhren der deutschen Wirtschaft zum dritten Mal in Folge an und konnten damit den zuletzt schwachen privaten Konsum im vierten Quartal etwas ausgleichen, so die Analysten von Postbank Research.Die Exporte hätten demnach um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat zugelegt. Mit 4,7 Prozent hätten die Importe angezogen - ein Zeichen, dass fehlende Vorprodukte nun endlich angekommen seien. Auch dank eines schwachen Euro übertreffe der Exportwert das Vorkrisenniveau nun um rund 7 Prozent. In den USA seien die Verbraucherpreise im Januar mit 7,5 Prozent stärker geklettert als erwartet - der höchste Anstieg seit nun 40 Jahren. ...

