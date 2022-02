Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) dürfte auf Sicht ihre ultralockere Geldpolitik beibehalten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies hätten die Währungshüter unterstrichen, indem sie angekündigt hätten, bei einer Rendite von 0,25 Prozent japanische Staatsanleihen (JGBs) zu kaufen. Viele Notenbanken weltweit würden ihren geldpolitischen Kurswechsel einläuten, nicht hingegen die BoJ. Vor diesem Hintergrund zeige sich der Japanische Yen zuletzt aber ziemlich robust und tendiere zu Euro eher seitwärts. ...

