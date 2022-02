Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die abermals höher als erwartet ausgefallene Inflation in den USA hat den Märkten ordentlich zugesetzt, so die Deutsche Börse AG.Bundesanleihen hätten am Donnerstag einen wahren Kursrutsch erlebt. Im Januar seien die US-Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 7,5 Prozent nach oben geklettert. Die Forderungen nach geldpolitischer Straffung würden lauter und lauter. "Der Chef der FED St. Louis, James Bullard, setzt sich nun für eine noch schnellere Leitzinserhöhung ein, und zwar für 100 Basispunkte bis Anfang Juli", berichte Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...