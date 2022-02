Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die heftigen Marktturbulenzen nach der EZB-Ratssitzung Anfang Februar haben den Risikoaufschlägen von Covered Bonds bisher nur wenig anhaben können, so die Analysten der DekaBank.Während sich die Spreads bei EU-Bonds und Länderanleihen bereits um einige Basispunkte geweitet hätten, seien sie bei gedeckten Anleihen zunächst auf niedrigem Niveau stabil geblieben. Obwohl der Januar mit gut 28 Mrd. EUR an frei handelbaren Neuemissionen ein recht starker Monat gewesen sei, habe die EZB ihre sehr hohen Fälligkeiten im Covered Bond Portfolio nicht vollständig ersetzen können und habe netto sogar etwa 3 Mrd. EUR abgebaut. Somit werde die EZB weiterhin eine starke Rolle am Markt spielen, denn schon im März stehe mit 6,4 Mrd. EUR erneut ein sehr hoher Betrag zur Wiederanlage an. Neuemissionen dürften daher weiterhin sehr gut platziert werden, und aufgrund des zuletzt stark gestiegenen Zinsniveaus könnten selbst sehr kurze Laufzeiten inzwischen positive Renditen bieten. (Ausgabe vom 10.02.2022) (14.02.2022/alc/a/a) ...

