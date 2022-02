Das erste große Sportevent des Jahres ist vorbei. Der Super Bowl sorgte auch in seiner 56. Auflage wieder für einige Highlights - nicht nur auf sportlicher Ebene. Tonprobleme in der Halbzeitshow, ein spannendes Match, an dessen Ende sich die Los Angeles Rams zum Sieger krönten, ein Heiratsantrag und über 100.000 Menschen live im Stadion. Der 56. Super Bowl der National Football League zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams hatte einiges zu bieten. Wer sich nicht für die sportlichen Aspekte des Games interessierte, der schaltete jedoch ei...

Den vollständigen Artikel lesen ...