- Zwei neue börsengehandelte Produkte ("ETPs") kommen auf den Markt - Valour Polkadot (DOT) EUR und Valour Cardano (ADA) EUR starten heute, am 14. Februar 2022 in den Handel.

- Die neuen ETPs bieten sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Investoren die Möglichkeit, DOT- und ADA-Tokens einfach und sicher über ihre Bank oder ihren Broker zu kaufen.

Toronto, 14. Februar 2021 -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den herkömmlichen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzsystem schließt, hat heute bekannt gegeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Valour Inc. ("Valour"), ein Vorreiter bei börsengehandelten Produkten ("ETPs") auf Digital-Asset-Basis, die Genehmigung zur Aufnahme von Valour Polkadot (DOT) EUR und Valour Cardano (ADA) EUR in den Handel an der Börse Frankfurt Zertifikate AG ("Frankfurter Wertpapierbörse") erhalten hat. Valour Polkadot (DOT) EUR und Valour Cardano (ADA) EUR starten heute, am 14. Februar 2022 in den Handel.

Die neuen ETPs bieten sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Investoren die Möglichkeit, die nativen Tokens der Polkadot- und Cardano-Netzwerke so einfach zu kaufen wie Aktien bei ihrer Bank oder ihrem Broker.

"Mit diesen Notierungen an der Börse Frankfurt erweitern wir unser Produktangebot im großen deutschen Markt. In Skandinavien, wo Valour Polkadot und Cardano bereits gelistet sind, konnten wir ein großes Interesse an diesen Kryptowerten beobachten. Wir hoffen, damit noch mehr Anlegern in ganz Europa einen Zugang zu den führenden ETPs der Branche zu ermöglichen", sagt Tommy Fransson, CEO von Valour.

Das Polkadot (DOT) EUR ETP (ISIN CH1114178812) von Valour bildet den Kurs von DOT, dem nativen Token des Polkadot-Protokolls, exakt ab. Das Polkadot-Netzwerk kann nach langen Jahren der Entwicklung entsprechende Fortschritte vorweisen und macht durch die Einbindung von Moonbeam GLMR sein Parachain-Netzwerk mit Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel. Das Polkadot ETP von Valour ermöglicht eine einfache, sichere und kostengünstige Veranlagung in diese führende dezentrale Plattform. Mit einer Marktkapitalisierung von 21,65 Milliarden USD (Stand: 10. Februar 2022) zählt DOT derzeit zu den fünfzehn führenden Kryptowährungen der Welt.

Das Cardano (ADA) EUR ETP (ISIN CH1114178820) von Valour bildet die Performance des nativen Tokens von Cardano, und damit des Governance-Tokens der größten dezentralen Börse der Welt, ab. Mit dem Cardano ETP von Valour werden Veranlagungen in dieser führenden dezentralen Finanzplattform (DeFi) kostengünstiger, einfacher und sicherer. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,18 Milliarden USD (Stand: 10. Februar 2022) zählt ADA derzeit zu den zehn führenden Kryptowährungen der Welt.

Valour bietet vollständig abgesicherte ETPs auf Digital-Asset-Basis, bei denen geringe bzw. gar keine Verwaltungsgebühren anfallen. Die Produkte sind an vier europäischen Börsen gelistet. Zu Valours Produktpalette zählen Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT) und Solana (SOL) ETPs, sowie Valours Vorzeigeprodukte Bitcoin Zero und Valour Ethereum Zero - die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte, die auf Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) basieren und völlig ohne Gebühren gehandelt werden, während der Mitbewerb noch immer bis zu 2,5 % an Verwaltungsgebühren verlangt.

Weitere Informationen zu DeFi Technologies und Valour finden Sie unter defi.tech und valour.com.

# # #

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren identifizieren wir Chancen und Innovationsbereiche, und wir bauen auf und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Besuchen Sie https://defi.tech/, um weitere Informationen zu erhalten oder aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen zu abonnieren.

Über Valour Inc.:

Valour Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es privaten und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in revolutionäre Innovationen, wie etwa digitale Aktiva, zu investieren. Valour wurde 2019 mit Sitz in Zug in der Schweiz gegründet und ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJ.F, OTC: DEFTF). Nähere Informationen zu Valour finden Sie unter www.valour.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Genehmigung des Metaverse Index ETP durch die SFSA, das Metaverse und die potenzielle Marktgröße, das Wachstum des verwalteten Vermögen(AUM), die Expansion von DeFi Technologies und Valour in andere Märkte und geografische Gebiete, das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "beabsichtigt nicht", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "umgesetzt werden" bzw. "eintreffen können", "könnten", "würden" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens - je nach Lage des Falles - erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der ETPs von Valour, einschließlich des Metaverse-Index-ETP, durch die Börsen, die Nachfrage der Anleger nach den Produkten von DeFi Technologies und Valour, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi, des Metaverse- und Kryptowährungssektors, Regeln und Regulierungen in Bezug auf DeFi und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

Investor Relations

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

407-491-4498

mailto:Dave@redchip.com

Public Relations

Marie Knowles

MFK Publicity

mailto:marie@mfkpublicity.co

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64185Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64185&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA24464X1069Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA24464X1069,CH1114178812,CH1114178846,CH1114178820