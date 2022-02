Genf (www.anleihencheck.de) - Im Januar 2022 erlebten die Märkte den schlechtesten Jahresbeginn seit der großen Finanzkrise (MSCI World Index: -5,3%), so Pascal Menges, Head of Equity Investment Process and Research, Client Portfolio Manager, Lombard Odier Investment Managers (LOIM).Dieser Rückgang sei mit einer Rotation einhergegangen, die bis zu einem gewissen Grad dadurch ausgelöst worden sei, dass die FED ihre Absicht angedeutet habe, im März die Käufe von Vermögenswerten einzustellen und kurz darauf mit der Anhebung der Zinssätze zu beginnen. Diese Maßnahmen würden darauf abzielen, den Anstieg der Inflation aufgrund des Nachfrageschocks zu kontrollieren, der durch die umfangreichen fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen in den Jahren 2021 und 2020 in Verbindung mit der Wiedereröffnung der Volkswirtschaften ausgelöst werde. Seien diese negativen Renditen ein Vorbote für ein turbulentes Jahr 2022? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...