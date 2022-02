Im Skoda-Stammwerk in Mladá Boleslav ist die Serienproduktion des Ende Januar präsentierten Enyaq Coupé iV angelaufen. Mehr als 120 Einheiten des Coupés entstehen in dem Werk täglich neben den Modellreihen Enyaq iV, Octavia und dessen PHEV-Ableger Octavia iV. Im vergangenen Jahr hatte Skoda in Mladá Boleslav 50.000 Einheiten des Enyaq iV produziert. Aufgrund der hohen Nachfrage liegt die Lieferzeit ...

