InVeris Training Solutions (Stand Nr. M7) wird seine neueste Schulungstechnologie SRCE (kurz für See Rehearse Collectively Experience, ausgesprochen wie "Source") vom 6. bis 9. März an der World Defense Show in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad vorstellen. SRCE wurde Ende 2021 freigegeben und ist der weltweit erste und einzige realitätsnahe Schulungssimulator, der bahnbrechende Einsatzübungen für militärische Truppen und Strafverfolgungsbehörden ermöglicht. Zusätzlich zu SRCE wird InVeris auch das gesamte Angebot an Schießsystemen mit scharfer Munition zur Schau stellen.

"Erweiterte Realität ermöglicht es uns, virtuelle Schulungen mit realen Einsatzorten zu kombinieren", sagte der Chief Executive Officer von InVeris, Al Weggeman. "SRCE bietet Verteidigungsstreitkräften rund um die Welt Schulungsmöglichkeiten für Einsatzbereitschaft, die realistisch, reibungslos und spezifisch anpassbar sind. Schulungen mit scharfer Munition sind ebenso wichtig, und unsere umfassende Auswahl an Ausrüstung für Schießanlagen unterstreicht, warum InVeris im Bereich von Anwendungen mit scharfer Munition seit über 95 Jahren zu den führenden Anbietern gehört."

An der World Defense Show wird InVeris seine branchenführende Ausrüstung für Schießanlagen vorstellen, darunter den drahtlosen Zielträger XWT, den Kugelfang GranTrap aus Gummi sowie ein Multi-Function Stationary Infantry Target (MF-SIT) mit LOMAH-Technologie (location of miss and hit).

Um an der World Defense Show mit einem Vertreter von InVeris zu sprechen, kommen Sie einfach an den Stand Nr. M7 oder vereinbaren Sie einen Termin unter https://www.inveristraining.com/request-a-meeting.

Über InVeris Training Solutions

InVeris Training Solutions bietet innovative Schulungslösungen für militärische Truppen, Strafverfolgungsbehörden und Besitzer von privaten Schießanlagen rund um die Welt. Mit seinen Vorgängerunternehmen FATS und Caswell hat InVeris Training Solutions in seiner 95-jährigen Geschichte weltweit mehr als 15.500 Schießanlagen mit scharfer Munition und 7.500 virtuelle Systeme eingerichtet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Suwanee (Georgia, USA) und arbeitet mit Kunden in den USA und auf der ganzen Welt von Niederlassungen auf fünf Kontinenten aus zusammen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220213005009/de/

Contacts:

Michelle Henderson

Leiterin Marketing

InVeris Training Solutions

+1-678-288-1090

michelle.henderson@inveristraining.com