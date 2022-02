Düsseldorf, 14. Februar 2022 - Bei den Erneuerbaren Energien sind die Zeiten für Investoren günstig. Projekte in Europa bringen derzeit immer noch bis zu acht Prozent Rendite, bei der Projektentwicklung sind sogar zweistellige Renditen drin. Der Run auf Solar- und Windanlagen lässt jedoch die Preise steigen. In der Folge dürften die Erträge unter Druck geraten. "Wer die jetzt noch hohen Renditen mitnehmen will, für den bietet sich derzeit ein Window of Opportunity", erklärt Markus W. Voigt, CEO ...

