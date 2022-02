Die hinlänglich bekannten Zinsängste und die mit der Ukraine-Krise verbundenen Sorgen haben vor dem Wochenende für Verluste an der Wall Street gesorgt. Der Dow Jones verlor 1,4 Prozent, der Nasdaq 100 gab sogar drei Prozent ab. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Barrick Gold, Splunk, Cisco Systems, Goodyear, Rivian, Cheniere Energy und Dorian LPG. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.