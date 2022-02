Voltabox Aktie - Finger weg. Diese Aussage kommt jetzt natürlich viel zu spät. Die Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9) konnte im November in ihren Resten "an neue Aktionäre" verkauft werden und belastet so nicht mehr die paragon Bilanz. Aber die Voltabox ist weit entfernt von dem ursprünglichen Hoffnungsträger, E-mobilitätswert oder Technologieführer, als der man vor einigen Jahren noch auftrat. Mittlerweile ist Voltabox, nach Abgabe der US-Aktivitäten und anderen Teilen (Automotive) an paragon nur noch ein Unternehmen, das "erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen" musste. Grund seien massive Probleme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...