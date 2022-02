Die Aktien der Impfstoffhersteller geraten nach Handelsbeginn an der Wall Street deutlich unter die Räder und büßen zweistellig ein. Das dürfte unter anderem mit den weltweiten Lockerungen und dem zunehmenden Übergang in die endemische Phase der Pandemie zusammenhängen. In Kürze mehr.Bereits jetzt haben viele Länder ihre Pandemie-bedingten Einschränkungen zurückgefahren oder ganz aufgehoben. So wie beispielsweise beim ehemaligen "Impfweltmeister" Israel oder in Schweden. In den USA dürfen in vielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...